Cagliari, la favola di Mancosu per la prima vittoria in B - Sardegna

di Stefano Ambu

La favola di Marco Mancosu, cagliaritano sino a ieri poco profeta in patria. È stato lui a scacciare l'incubo della prima sconfitta in B, in casa con il Cittadella: suo il gol del pari che poi ha aperto la strada al gol della vittoria per 2-1 - la prima non campionato dopo la retrocessione - di Makoumbou. Quando era ragazzino Mancosu aveva segnato all'esordio in A in maglia rossoblù, onore concesso a pochi sardi: in passato c'erano riusciti Piras e Sau. Quindici anni dopo, al ri-esordio dopo il giro d'Italia con tappe a Empoli, Siracusa, Benevento, Caserta, Lecce e Ferrara, ecco di nuovo il gol. Con un cuore battagliero che sembra quello giusto per un Cagliari che vuole tornare in A. E un umile spirito di adattamento. Con il Cittadella ha iniziato prima come trequartista a sinistra, poi è diventato punta del tridente (e ha segnato su assist dello scatenato Luvumbo) e infine l'ha chiusa da mezzala destra , ordinato centrocampista per dare equilibrio a una squadra sbilanciata in avanti per cercare il colpo del ko. "Lui è talmente intelligente e umile - ha detto il tecnico Fabio Liverani a fine gara - che merita un esordio così felice, a livello personale e ovviamente di squadra. Ha voluto questa squadra e oggi lo ha dimostrato ripagando il suo popolo con la gioia del gol che ha avviato la rimonta. Quando c'è questo spirito il calcio ti premia e siamo tutti felici".

Ma non è stata una partita facile. Anzi, alla fine del primo tempo, con la squadra sotto di un gol, si sono sentiti anche i fischi. Squadra in difficoltà nella manovra e nella creazione del gioco. E il Cittadella invece fresco, aggressivo nella metà campo rossoblù. Così è arrivato il gol di Asencio. "Dobbiamo migliorare dal punto di vista dell'attenzione - ha detto il tecnico- non possiamo permetterci errori come quello sul gol avversario, ora recupereremo un elemento come Walukiewicz e sarà quindi importante aumentare ulteriormente le rotazioni là dietro".

Nella ripresa un'altra squadra anche con l'ingresso di Rog, Luvumbo e Millico: il primo grande trascinatore, gli altri due autori degli assist della rimonta. "Luvumbo? Giochiamo da collettivo, poi è chiaro che i singoli possano e debbano darti la giocata. Non dobbiamo caricare i nostri giovani di troppe responsabilità, Zito e Desogus sono delle risorse. Anche Millico e Rog oggi sono entrati bene, con i cinque cambi poi le partite possono cambiare in molti momenti e dobbiamo essere bravi nella gestione". Sabato Cagliari a Ferrara contro la Spal, proprio l'ultima squadra di Mancosu.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna