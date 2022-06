Caos e paura nei parcheggi del centro commerciale Le Vele, in viale Marconi. Ilaria Seu, moglie del calciatore 36enne che ha militato per tre stagioni nel Cagliari ed è attualmente in forza alla Sigma Cagliari, Claudio Pani, ieri pomeriggio ha vissuto lunghi minuti di terrore subito dopo aver fatto la spesa. A raccontare cosa è successo, con un post pubblicato sul suo profilo ufficiale e condiviso da tantissime persone, anche in vari gruppi pubblici, è lo stesso Pani: “Tra le 15 e le 16 nel parcheggio de Le Vele, mentre Ilaria stava appoggiando il bambino addormentato nel seggiolone della macchina è stata aggredita, spinta e derubata”. Ad agire, stando alla denuncia di Claudio Pani, sono stati “cinque ragazzi”. Il gruppo di balordi ha preso di mira le buste e la borsetta della moglie: “Nel carrello della spesa accanto a lei aveva 3 buste di spesa appena fatta, una borsa e delle cosine sparse del bambino. I 5 ragazzi hanno preso due delle tre buste, la terza si è incastrate, e la sua borsa Valentino, rockstud, colore rosa pallido. Scappando, hanno perso le chiavi della macchina”. Tutto nel giro di pochissimo tempo e senza curarsi minimamente del fatto che, a pochi centimetri, ci fosse un neonato.

“Sono arrivati i carabinieri e grazie alle persone che hanno visto la scena è stata aiutata e ha fatto la denuncia, come da prassi”, prosegue Pani. La moglie, a parte il grosso spavento, non avrebbe riportato danni fisici, stesso discorso per il figlioletto. La coppia, ovviamente, non riesce a farsi pace per quanto accaduto, e il calciatore lancia un appello: “Se qualcuno di voi dovesse vedere un annuncio, o non so dove, questa borsa, per favore, mandatemi un messaggio”. L’intento è chiarissimo e spiegato, in un modo un po’ colorito su Facebook, da Claudio Pani: risalire al gruppo di violenti rapinatori. Sui social sono già tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà alla coppia.

L'articolo Cagliari, la denuncia: “Mia moglie aggredita da 5 ragazzi nei parcheggi de Le Vele” proviene da Casteddu On line.