Cagliari, la denuncia: "Macchinari validi per il laboratorio biochimico inutilizzati in una stanza del Serd"

Macchinari utilizzabili in un laboratorio biochimico in una delle tante stanze del Serd di via dei Valenzani a Cagliari. A prima vista sembrano non essere mai stati utilizzati, c’è anche un fascione che le circonda dove si legge un marchio noto in tutto il mondo: Siemens. A denunciare il mancato utilizzo delle apparecchiature, con tanto di lettera spedita all’Asl 8, al direttore generale Marcello Tidore e al direttore sanitario Roberto Massazza è la Fials, con i suoi segretari Paolo Cugliara e Giampaolo Mascia: “Siamo venuti a conoscenza di una situazione quantomeno curiosa all’interno dei locali del Serd. Al secondo piano risultano infatti inspiegabilmente presenti delle attrezzature da laboratorio biochimico, sicuramente non in dotazione allo stesso Serd, apparentemente in ottimo stato nonché pronte all’uso”. I sindacalisti hanno anche allegato tre foto, “pervenute in forma anonima. Ci domandiamo per quale motivo queste attrezzature occupino tali ampi spazi, rendendoli di fatto inutilizzabili allo stesso Serd, soprattutto poiché in seguito all’accorpamento di quest’ultimo con il Serd di Quartu Sant’Elena il personale sanitario in servizio opera quotidianamente in spazi ristretti, risultando pertanto bisognoso di locali adeguati affinché possa offrire ai pazienti prestazioni sanitarie di qualità. Senza considerare inoltre il fatto che se queste apparecchiature siano effettivamente funzionanti al cento per cento, perché non vengono utilizzate pienamente nella struttura che le ha nel suo centro di costo”, ovvero il “laboratorio analisi del Santissima Trinità, in modo da concorrere all’erogazione di un maggior numero di prestazioni e restituire un migliore servizio alla cittadinanza? In questo periodo di grande difficolta economica rappresenterebbe un gradito segnale per tutti. Siamo sicuri che questa situazione non rappresenti chiaramente un danno erariale, degno di essere considerato dalla competente Corte dei conti?”. Cugliara e Mascia, in conclusione, fanno pressing sull’Asl8 “per migliorare la funzionalità del Serd e ripristinare il corretto e pieno utilizzo delle apparecchiature sopracitate”.

E l’Asl replica, con il direttore sanitario Roberto Massazza: “Stiamo provvedendo a fare diversi spostamenti, rivedendo gli spazi interni anche in via Romagna e via dei Valenzani, nell’ottica di migliorare i servizi offerti. Ringrazio per la segnalazione dei macchinari, verificheremo dove piazzarli”.