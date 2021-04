Cagliari, la denuncia di Marina: “La colonia Felina di San Saturnino è in grave difficoltà”

La signora Tanda ha presentato una situazione di grave difficoltà che lei e i suoi collaboratori sono costretti a vivere nella gestione della Colonia felina di San Saturnino a Cagliari. Il primo nodo da sciogliere è quello di avere la possibilità di posizionare dei dissuasori di velocità per limitare al massimo gli investimenti dei gatti che hanno decimato la colonia.

Un altro problema che accomuna gran parte le colonie feline consiste nella difficoltà finanziarie per l’assistenza sanitaria che spesso non si riesce a coprire con le donazioni : “Servirebbe da parte del sindaco, che per legge e regolamento comunale è proprietario delle colonie feline, un intervento incisivo, con un accordo con l’ordine dei veterinari, per l’assistenza sanitaria ai gatti delle colonie regolarmente censite. Sarebbe anche auspicabile un servizio di vigilanza ambientale che intervenga con urgenza a seguito di segnalazioni di pericolo per i gatti, quali ad esempio cani sciolti in piazza, investimenti di gatti.

Impossibilità ad accedere al sito archeologico di San Saturnino dove i gatti in difficoltà si nascondono.”

Le parole della Sig.ra Tanda portavoce della Colonia di San Saturnino sono rivolte al Sindaco e alla direzione regionale ai musei.

Chiude l’intervista con un appello di adozione del cuore per 3 mici di cui 2 gatti prevalentemente bianchi con malattia autoimmune che comporta importanti escoriazioni soggette ad infezioni e un gatto con megacolon ricorrente che avrebbero estrema necessità di inserimento in strutture protette, perché dovrebbero stare sotto monitoraggio giornaliero, situazione impossibile in colonia aperta.

