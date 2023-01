Cagliari, la denuncia: “Aggredito e preso a testate da un buttafuori”

Un’aggressione, culminata in una testata, avvenuta sabato notte nelle scalette di Santa Chiara a Cagliari, dietro piazza Yenne, nel cuore della movida. A denunciare io fatto, referti alla mano, è Andrea Termini, venticinquenne cagliaritano: “Ero con un gruppo di amici, in attesa di entrare in uno dei locali delle scalette. Un buttafuori di un locale ci ha detto di spostarci, dopo due minuti mi ha tirato una testata sul naso ed è fuggito verso piazza Yenne”. Il giovane fornisce una descrizione dell’aggressore: “Alto e di colore”. Termini ha rimediato una frattura alle ossa del naso e sette giorni di cure. Sul posto è intervenuta la polizia, e Termini ai sta recando in questura per sporgere denuncia.

Il giovane, in una email fatta inviare da una sua amica alla nostra redazione, pienamente confermata, ha scritto il nome del locale nel quale lavora il buttafuori, ed è probabile che lo metta nero su bianco anche nella denuncia. Ma il titolare del locale tirato in ballo nega tutto: “L’aggressione è avvenuta fuori, sulla strada, e io non ho mai avuto un buttafuori”. Mistero del buttafuori a parte, c’è comunque un giovane aggredito e fratturato.