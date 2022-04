Cagliari, la crisi non svuota i ristoranti: “Tavoli tutti occupati a Pasqua, finalmente lavoriamo senza limiti”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

La crisi non ferma la voglia di relax e di evasione di molti cagliaritani. I ristoranti a Pasqua in città, quasi tutti, sono già “sold out”. Menù tra 45 e cinquanta euro a cranio, solita scelta tra carne e pesce. E in una giornata che promette di essere primaverile, i ristoratori risorgono. Un anno fa la zona arancione si era abbattuta sulla Sardegna a pochi giorni dalla Pasqua, costringendo tutti ad abbassare le serrande e disdire le prenotazioni. Dodici mesi più tardi è tutta un’altra musica, addio stato d’emergenza e restrizioni. Gianfranco Deidda, mister Basilio, ha il locale di via Satta pieno: “Carne e pesce a partire dagli antipasti, più ovviamente i dolci”. Si va da salsiccia, formaggio, prosciutto e olive, pesce spada in agrodolce, poi i primi, tortelloni caserecci con burrata, tonno e bottarga, poi fregola con funghi e, tra i secondi, agnello con carciofi. “È sicuramente una rinascita ma il problema restano le spese troppo alte, bollette della luce e del gas hanno raggiunto livelli assurdi, tagliano le gambe a noi e massacrano le famiglie. Se penso che l’anno scorso non avevo potuto lavorare, oggi è come il paradiso. La gente”, sottolinea Deidda, “ha voglia di tornare a svagarsi e vivere, finalmente libera. Mi ha pesato non dover aumentare il prezzo del menù, quarantacinque euro a testa, ma mi ha fatto piacere venire incontro soprattutto ai clienti fidelizzati. A Pasquetta ci riposeremo”. Lavoro sicuro, poi, per Deidda, il figlio d’arte Simone e i loro quattro collaboratori.Nel rione della Marina, Leonildo Contis attende le ultimissime prenotazioni: “Settanta posti tra dentro e fuori, praticamente quasi tutti confermati. I primi segnali di ripresa ci sono”, conferma. Il menù? Degustazione di antipasti di mare, ben sei tra frittelline di calamari e verdurine, cozze con mousse di pomodoro e basilico, salmone marinato con burrata e pistacchi. Un solo primo, i paccheri al ragù di dentice, trancio di branzino e dolci e vini. Prezzo a testa? Cinquanta euro: “Ho dovuto aumentare del 10-15 per cento, è naturale visti gli aumenti. La situazione, nonostante la crisi, si sta normalizzando. È veramente difficile gestire tutte le spese, quella dell’energia è drammatica. Ho ricevuto prenotazioni soprattutto dalle famiglie, ma ci sono anche i primi turisti, dalla Germania e dall’Inghilterra”. E, dopo Pasqua 2020 e 2021 segnate dal Covid, il team di Contis è pronto a tornare al lavoro: “Saremo in sei”.