Cagliari, la crisi non risparmia nessuno: chiude dopo 10 anni l'unico MD di Pirri

Un market che chiude è una notizia perchè, a parte riposizionamenti o cambi di occupazione, ci sarà sempre qualche nuovo disoccupato. Il termometro della crisi tende al rialzo se si parla di un discount, cioè di un supermercato che vende anche e soprattutto prodotti non dei grandi marchi: è quanto è capitato all’unico MD di Pirri, in via Riva Villasanta. Aperto dieci anni fa, quando c’era ancora l’accoppiata Ld-Md, poi ha viaggiato da solo cercando di sfruttare il nome e le massicce campagne pubblicitarie televisive con nomi del calibro di Antonella Clerici. Eppure, oggi è avvenuta la chiusura, con tanto di cartello “funebre” o giù di lì: “Ai nostri amatissimi clienti, con sommo dispiacere vi comunichiamo che nonostante gli sforzi questo negozio non riprenderà la regolare attività di vendita. Troppe oggettive difficoltà ci impediscono di riprendere il buon servizio a cui speriamo di avervi abituati in questi lunghi dieci anni”. Difficoltà oggettive che potrebbero essere legate anche all’assenza di parcheggi nella via e nelle viuzze parallele: a parte la clientela di vicinato, trovare un posto per lasciare l’auto per chi era anche solo di passaggio aveva quasi la stessa probabilità di fare un ambo o un terno al lotto.

Serrande abbassate e molti metri quadri che tornano anonimi, quindi, in una strada comunque molto trafficata, che unisce Cagliari con Pirri. Difficile che qualche altro marchio possa scommettere in un punto che si è rivelato, col tempo, perdente dal punto di vista economico. Senza dimenticare che, complice la crisi, tantissimi hanno diminuito anche il budget settimanale da dedicare alla spesa.