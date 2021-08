Cagliari, la Chirurgia diventa reparto Covid: “Le operazioni oncologiche subiranno rallentamenti, vaccinatevi”

Un altro reparto “trasformato” al Santissima Trinità di Cagliari. È quello di Chirurgia, da oggi è totalmente Covid. Altri letti dedicati ai positivi che necessitano di cure. A confermarlo a Casteddu Online è il direttore sanitario Sergio Marracini, che ha visto il lungo post di sfogo di Raffaele Sechi, primario di Chirurgia, un reparto dove si curano le patologie oncologiche, tra le malattie più importanti e complesse. Sechi lancia un appello, l’unico valido: “vaccinatevi”. E lo fa raccontando le sue sensazioni nel dover cambiare, ancora una volta, tutta la “geografia” del reparto che dirige: “In primis sono un medico, in secundis sono un Primario di Chirurgia di un reparto che cura patologie oncologiche.Per la seconda volta in due anni (2020-2021), ho l’onere, non l’onore, di trasformare il reparto di Chirurgia di mia pertinenza in reparto Covid 19. Qual’e la notizia? Che l’attività chirurgica dell’Unita Operativa, prevalentemente oncologica, subirà rallentamenti”, avvisa il primario.Perché? “Perché gli anestesisti e i chirurghi, saranno prevalentemente impegnati nella cura dei pazienti affetti dal Covid-19. A voi le riflessioni conseguenti”. E poi posta una foto con un chiaro messaggio: “Il mio contributo non ideologico, ma scientifico: vinci il virus col vaccino”.