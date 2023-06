Cagliari, la carica a Bari dei 1300 tifosi rossoblù: bruciata dai pugliesi la bandiera dei Quattro Mori in un video che gira sui social. Ma ecco perchè il Cagliari può ancora farcela: è una partita secca, soli 90 minuti, Ranieri afferma che “sapevamo di dovere vincere una delle due partite, quindi andremo a testa alta”. Gli fa eco il bomber Lapadula, per nulla preoccupato nè del pareggio dell’andata nè del fatto che si giocherà in un San Nicola infuocato.

Preoccupano le precarie condizioni fisiche di Nandez e Mancosu, con Viola e Kourfalidis in rampa di lancio. Impossibile prevedere le mosse di Ranieri, che qualcosa si inventerà per contrastare la velocità del Bari che alla Unipol Domus ha meritato il pareggio. Tanti dunque i sardi che raggiungeranno la Puglia, anche grazie a un costosissimo charter organizzato da un’agenzia cagliaritana. Altri 4500 tifosi potranno vedere la finale dal maxischermo della Fiera, ingresso contingentato sino ad esaurimento posti.