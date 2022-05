“Non riusciamo a incontrare il primo cittadino da 3 anni. E siamo senza servizi, senza farmacia e spesso senza rete internet. Ci sentiamo abbandonati”. Così Mariano Strazzeri, presidente del comitato del Villaggio dei Pescatori nel corso del dibattito sul collegamento e futuro di Giorgino, richiesto dal consigliere Matto Massa, Progressisti. Un intervento duro quello di Strazzeri (a nome dei residenti del borgo), anche nei confronti del sindaco Truzzu. Il primo cittadino ha partecipato alla prima parte del dibattito e poi si è assentato. “Spiace vedere l’assenza del primo cittadino durante il dibattito su Giorgino”, ha dichiarato l’opposizione su Facebook al termine della discussione. “Eppure i residenti stanno aspettando 3 anni di poterlo incontrare. Oggi era l’occasione giusta, pare che dovesse incontrare una persona importante. Loro chiedono l’acqua potabile, pulizia, decoro cose semplici. Noi come minoranza siamo pronti a sottoscrivere ogni impegno per risolvere i problemi di isolamento del Villaggio Pescatori”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail