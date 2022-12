Cagliari, l’ultima emergenza nella sanità: i topi nella cucina dell’Oncologico (VIDEO)

Un topo nella cucina dell’ospedale Oncologico di Cagliari. Lì, tra le cappe e i fornelli, dove ogni giorno vengono preparati i pasti per i dipendenti, sono comparsi i roditori. Il filmato che, da ore, sta rimbalzando in tantissime chat, è tragicomico: gli addetti al servizio mensa filmano il topo con gli smartphone, qualcuno urla: “Vieni giù”, ma il topo continua a scorrazzare tranquillo. “Lo ammazziamo o lo lasciamo stare?”. Poi, un rumore spaventa il ratto che ritorna, tutto tranquillo, a nascondersi nel controsoffitto della mensa. Il video è finito anche nei cellulari dei sindacalisti. Paolo Cugliara, segretario cittadino della Fials, non crede ai suoi occhi: “Topi, in un ospedale dove la carica batterica, vista la presenza di pazienti fragili, dev’essere ridotta al minimo: è allucinante”, commenta Cugliara. “Sono sconcertato, in un ospedale l’igiene dev’essere salvaguardata a tutti i costi. Allo stesso tempo devo dire che non è certo colpa di questo o quel direttore generale, il problema è la politica”. “Dov’è l’assessorato competente? Non vediamo dei segnali. Oggi il topo, domani chissà cosa ci sarà. La preoccupazione sale, l’unica responsabile di queste situazioni è la politica che sta trascurando la sanità”.