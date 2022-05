Cagliari, l’sos: “Mio padre è scomparso dal Brotzu, aiutatemi a trovarlo”

Sos a Cagliari per la scomparsa di un 65enne, Giorgio Sanna. A lanciare un appello su Facebook è il figlio, Federico: “Papà è stato operato presso il reparto di Neurochirurgia al Brotzu quattro giorni fa e da ieri non abbiamo sue notizie, in quanto verso le 17:30 non è stato ritrovato nella sua stanza di degenza. Dovrebbe essere vestito con dei pantaloni grigi e un giubbotto/piumino blu col cappuccio. È rasato completamente con una cicatrice ben visibile nella zona frontale sinistra. Vi allego due foto recenti e se qualcuno dovesse vederlo o riconoscerlo vi chiedo di contattarmi personalmente al numero +393469656034 o direttamente alle autorità competenti”.