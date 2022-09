Cagliari, l’idea per il Padiglione Nervi: “Un grande polo del food sul mare”

Uno spazio per il food. Una grande vetrina per il cibo sardo e internazionale. È l’ultima idea per il Magazzino del sale di Molentargius, conosciuto come “Padiglione Nervi” e recentemente recuperato dall’Autorità di sistema. L’annuncio è di Natale Ditel, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, che ha lanciato l’ipotesi al Tetaro Massimo nel corso della presentazione della riqualificazione del fronte mare di Bonaria, Su Siccu e Fiera.

“Presto pubblicheremo il bando di gara” ha annunciato Ditel, “suggestiva l’idea di Farinetti di creare un polo internazionale del food”.

Il Padiglione si trova attualmente nel Parco Nervi, realizzato dell’Autorità di Sistema: un’area verde attrezzata sul lungomare, con percorsi pedonali, ciclabili e naturalistici che racchiude un esempio pregevole di archeologia industriale dell’area portuale di Cagliari.