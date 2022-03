Una città “buia e pericolosa”, dal centro alla periferia. E un sindaco che, da ieri, non ha più una maggioranza. La luna di miele tra Cagliari e Paolo Truzzu sembra essere già arrivata ai titoli di coda, salvo miracoli. Dopo poco più di due anni e mezzo di governo le lamentele dei cagliaritani, dalla sicurezza alla viabilità, dalla questione rifiuti alla quasi assenza di progetti nuovi, sono tante. E ieri il sindaco è caduto in aula, lo strappo dell’Udc l’ha mandato ko proprio su una discussione legata ai fondi per la sistemazione dei lampioni. Sembra una battuta, invece è tutto vero. E l’opposizione va all’attacco. Francesca Ghirra, leader dei Progressisti Sardi, parla direttamente da via Palestrina, una delle tante strade con la metà dei lampioni ko: “Chi governa Cagliari sta pensando alle beghe interne e non ai problemi della città, si stanno scannando per questioni personali e non politiche. Nel frattempo, la città è in totale abbandono, tra strade buie e problemi legati alla sicurezza soprattutto delle fasce deboli, i pedoni e i ciclisti”. E il ko di ieri, proprio sull’illuminazione, incassato dal sindaco, porta la Ghirra a rincarare le dosi degli attacchi: “Da tempo non c’è più una maggioranza, spesso garantiamo noi il numero legale. Ieri l’Udc ha abbandonato la seduta e non abbiamo ritenuto fosse il caso di continuare a garantirla”. Insomma, fine dei salvagenti per Truzzu: “Ho attraversato via Petrarca, tutta al buio. Ci sono anche altre strade senza illuminazione, in parte si sta riuscendo a risolvere il problema ma la Giunta Truzzu arriva sempre tardi, solo dopo che i buoi sono scappati. Era noto che a dicembre scadeva la convenzione con la ditta che si occupa delle manutenzioni dell’illuminazione”.

