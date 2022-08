Cagliari, l’appello per un dolce cagnolino: “Cerca una famiglia che lo accolga”

RADIO ZAMPETTA SARDA:”CAGLIARI, ADOZIONE DEL CUORE”. L’appello della volontaria Vane di Cagliari : “Zia Vane oggi mi ha confessato che nessuno ha mai chiamato per me, come potete notare dalla mia espressione non sono troppo felice di questa situazione. Sono un cagnolino bianco, la natura mi ha donato un nasino a pois rosa che a me pare tanto carino. Ho 5 mesi e sono un bravo cagnolino, faccio qualche marachella ma Zia Vane non si arrabbia perché dice che sono un cucciolo e mi è concesso, anzi mi ripete in continuazione che sono bravissimo, dolcissimo e bellissimo. Vado d’accordo con tutti i cani, sia maschi che femmine, appena ne vedo uno gli do tanti bacini e faccio dei bei balletti sulla schiena col pancino all’aria. Da adulto sarò un ragazzino slanciato di taglia media (circa 20 kg) . Cerco dei genitori che mi accolgano come membro della famiglia per vivere insieme tante avventure. Questo sono io raccontato da me attraverso quello che vedono gli occhi e il cuore di mia Zia. Sono chippato, sverminato e Vaccinato. Mi trovo a Cagliari e posso essere adottato in Sardegna, centro e nord Italia. Se non potete adottarmi aiutatemi a girare sui social e parlate di me ai vostri amici che cercano un cagnolino. Se avete bisogno di altre info potete chiamare Zia Vane al 3920690738. Grazie”