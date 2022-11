Cagliari, l’agonia senza fine della Città Mercato: “Lavori finiti a marzo 2024 ma 700 dipendenti già a casa”

L’unica buona notizia? Il rinnovo di un altro anno della cassa integrazione per i centosessanta lavoratori Conad. Poi, sul futuro della Città Mercato, anche dopo l’incontro tra i sindacati e i vertici della società di distribuzione bolognese regnano date, tutte da confermare, e soprattutto incertezza. Più di due anni fa l’annuncio: “Un anno e mezzo di lavori”. Ecco, l’anno e mezzo è partito pochi giorni fa. E, salvo imprevisti, gli operai resteranno sino, almeno, alla primavera del 2024. Sarà impossibile, prima, avere i duemila parcheggi e le migliaia di metri quadri di vendita in più che trasformeranno l’area di via Dolianova a Pirri nel più grosso centro commerciale dell’Isola. Giuseppe Atzori, della Fisascat Cisl, riporta le tempistiche comunicate dagli stessi vertici Conad: “Non riapriranno a dicembre ma, salvo imprevisti, a marzo. Aprire il supermercato proprio in concomitanza con i lavori sarebbe stato un grosso problema. I dipendenti avranno il sostegno della cassa integrazione per altri dodici mesi”. Sarà sostituita dallo stipendio pieno appena torneranno ad accendersi le casse e le luci del market. “Poi, per terminare tutti i lavori servirà un altro annetto”. L’ennesimo cronoprogramma che chissà se sarà rispettato. Cristiano Ardau della UilTucs non si fida: “Non tanto delle tempistiche, per quanto ormai stiamo assistendo da tanti anni ad una telenovela orribile sulla pelle dei più deboli, quanto perchè tra i circa 700 dipendenti di tutti i negozi della galleria, chiusi, regna lo sconforto. Sono a casa, non saranno riassunti, chi era in forze a multinazionali è stato spostato da altre parti, ma per tutti gli altri la situazione è nerissima. La situazione attuale è inaccettabile, siamo ancora qui a fare i balletti con date e previsioni di riapertura”. Con la Lidl che ha già aperto, proprio dietro il muro della Città Mercato: “Sottrarrà volumi di vendita alla Città Mercato, questo è sicuro”. Intanto, si può ancora entrare in tutto il piano terra del gigante commerciale abbandonato. Una passeggiata irreale nel deserto e nel silenzio, interrotto solo dai passi dei vigilantes e dei pochissimi clienti che frequentano ancora assiduamente la tabaccheria di Carlo Nonnis.