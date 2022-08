Cagliari, l’acqua si mangia viale Trieste e viale Sant’Avendrace: rami crollati e strade ko

L’acqua si mangia, letteralmente, viale Trieste, dove sono anche crollati dei rami, e viale Sant’Avendrace. Auto, pullman e anche un’ambulanza in difficoltà durante la bomba d’acqua che sta colpendo il capoluogo sardo. Sono gli stessi automobilisti a spedire alla nostra redazione foto e video. Giampiero Pani racconta: “In viale Trieste sono crollati dei rami in mezzo alla strada, prestate la massima attenzione. In viale Sant’Avendrace è praticamente impossibile passare, le strade sono impraticabili in queste condizioni”. Lunghe file dallo svincolo di piazza del Carmine sino alla rotonda di via Po.