Cagliari- Juventus Under 23 finisce 3-0, bellissima tripletta di Zito Luvumbo entrato al 63′. E’ stato l’attaccante angolano, subentrato nella ripresa, a dare spettacolo nell’amichevole con i giovani bianconeri: persino un gol di testa, il secondo, per dare la svolta all’amichevole. In attacco Ranieri aveva presentato titolari Pavoletti con Oristanio, mentre a centrocampo hanno giocato Augello col vivace Sulemana e Makoumbou. Bene la difesa, che non ha subito gol con Radunovic in porta e Dossena e Obert marcatori. Le reti di Luvumbo sono state siglate al 71′, all’83’ e all’89, segno che Zito intende davvero candidarsi per una maglia da titolare in serie A o per giocare importanti spezzoni di partita come questo.

Sul fronte del mercato, il più delicato dopo gli infortuni in serie di Rog Lapadula e Mancosu, il Cagliari sembra vicinissimo al centrocamposta Prati della Spal, un giovane talento molto valido che non è stato convocato per l’amichevole dei ferraresi e potrebbe essere in partenza. Ma serve rinforzare soprattutto l’attacco: il nome caldo è quello di Petagna del Monza insieme a Colombo del Milan (lo scorso anno sei gol con il Lecce), mentre il Getafe continua a proporre Borja Mayoral. Ma non si escludono sorprese. La prossima sarà la settimana decisiva.