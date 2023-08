Cagliari, Joe Perrino stabile ma grave: il cantante in coma farmacologico e con le gambe immobilizzate

Joe Perrino è di nuovo in coma farmacologico e le sue gambe sono immobilizzate. È questa la situazione del cantante 58enne di Cagliari, vero nome Nicola Macció. C’era stato qualche timido segnale di ripresa nei giorni scorsi, ma poi la situazione clinica è rimasta grave. Le poche informazioni trapelano dallo stesso reparto di Rianimazione nel quale si trova ricoverato da sette giorni Perrino. Venerdì scorso l’incidente in moto in viale Trieste: il cinquantottenne era andato a sbattere contro un’auto, cadendo poi rovinosamente sull’asfalto. Nelle 24 ore successive era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa.

A inizio settimana i medici erano diventati speranzosi, dichiarandolo non più in imminente pericolo di vita. Poi, però, stando a quanto si apprende, la condizioni sono nuovamente peggiorate. Per una nuova prognosi bisognerà attendere almeno tre giorni.