Cagliari, Joe Perrino gravissimo al Brotzu dopo il terribile schianto con la moto in viale Trieste

È il cantante cagliaritano 58enne Nicola Macciò, conosciuto da tutti col nome d’arte di Joe Perrino, il motocilista finito in gravissime condizioni al Brotzu dopo il pauroso avvenuto in viale Trieste a Cagliari. Il 58enne era in sella alla sua moto quando, per cause non ancora accertate, ha tamponato un’auto. A causa del violento impatto, Perrino è stato sbalzato ed è finito sull’asfalto. L’automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono piombati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il cantante in codice rosso al Brotzu, le sue condizioni sono gravi.