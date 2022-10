Cagliari, invalido e condannato perde lavoro e aiuti: “Sto lottando per riavere una dignità”

Ha scontato due anni per ricettazione, con tanto di messa alla prova da parte del giudice che gli ha evitato di varcare il carcere di Uta. E lui, Antonio Pretta, 53enne di Cagliari, ha rigato dritto: “Ho sempre rispettato gli orari, poi ho fatto volontariato aiutando le associazioni durante gli sbarchi dei migranti”. E così, nel 2020 ha pagato il suo debito con la giustizia: “Ero stato condannato perchè avrei firmato un assegno di oltre novemila euro. La firma non era la mia, ma purtroppo non venne mai fatta la perizia calligrafica”. Oggi Pretta è un uomo libero, con un passato difficile, fatto anche di un accoltellamento subìto dalla sua ex moglie, che però sta pian piano dimenticando: “Sto battagliando per riavere una dignità. Purtroppo ho tre ernie e la schiena a pezzi, tutto certificato dai dottori, con tanto di invalidità al 40%. In passato ho lavorato, ero un pescatore. Oggi posso solo fare lavori poco faticosi, ma con la crisi che c’è è impossibile. Purtroppo, avendo subìto una condanna meno di dieci anni fa, mi è stato tolto il reddito di cittadinanza”.

Una tegola ulteriore sulla sua già travagliata esistenza: “Non voglio vivere di assistenzialismo, sto cercando un’occupazione adatta alle mie condizioni fisiche ogni giorno ma il mercato del lavoro è praticamente bloccato”. Pretta vive con una nuova compagna: “Non voglio che nessuno possa dire che sono un parassita. Grazie al mio avvocato, Anna Maria Lai, e alla dottoressa dell’Uepe, sto ultimando le carte da portare al giudice per ottenere una riabilitazione definitiva, dalla mia ho la buona condotta e l’essermi impegnato nel sociale. Spero tanto di farcela, voglio tornare ad essere un cittadino totalmente libero. La mia compagna deve subire un intervento ad una gamba, voglio poterla tutelare e far vivere tranquilla”.