Negli scorsi giorni sono stati completati due interventi sul verde cittadino presso il Bastione di Saint Remy e presso l’area verde di Via del Sole.

Nella Terrazza Umberto I sono state eliminate le ceppaie presenti nelle aiuole e sono state messe a dimora quattro nuove palme, ornate da essenze aromatiche e fioriture.

Nel cosiddetto giardino di Via del Sole sono state installate dieci panchine, la metà sistemate all’ombra e la metà poste in posizione ombreggiata.

«I lavori appena conclusi – commenta il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius – contribuiscono a rendere più vivibile la nostra città e le nostre aree verdi: l’intervento nella terrazza panoramica del Bastione punta a incrementare il verde in uno dei posti più caratteristici e suggestivi della città, meta classica sia dei cagliaritani che dei tanti turisti; l’intervento nel quartiere del Sole punta invece a incrementare la fruibilità dei nostri spazi verdi. A nome dell’Amministrazione ringrazio il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica per il continuo impegno volto ad accrescere la quantità e la qualità del verde cittadino».

