I carabinieri rinchiudono in camera di sicurezza un ucraino di 44 anni

CAGLIARI. Insulta e minaccia di morte davanti al loro bambino la compagna, intervengono i carabinieri e arrestano un ucraino di 44 anni da tempo residente a Cagliari, giá gravato da precedenti denunce per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti ieri sera 3 marzo, intorno alle 19 in piazza Giovanni XXIII a seguito di una richiesta telefonica giunta alla centrale operativa di via Nuoro che segnalava uno straniero che urlava e minacciava una donna alla presenza di un bambino.

I carabinieri hanno accertato che il quarantaquattrenne dell’Est, inosservante della misura cautelare impostagli dal Gip del Tribunale di Cagliari del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ed in presenza del figlio minore aveva, poco prima, offeso e minacciato di morte la sua compagna, minaccia reiterata anche in presenza dei militari. Arrestato in flagranza, ha passato la notte nella camera di sicurezza in attesa rito direttissimo previsto nella mattinata di oggi.(l.on)