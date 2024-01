Denunciato a Cagliari per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, un trentatreenne di Sinnai, disoccupato, già noto per precedenti vicende giudiziarie. Gli uomini dell’Arma erano intervenuti in via del Seminario angolo via Is Mirrionis, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro. Il segnalante aveva assistito a una scena che lo aveva fatto preoccupare, in sostanza quella di un uomo che brandendo un coltello ne rincorreva un altro. Soltanto l’inseguitore è stato rintracciato dai carabinieri, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri. È stato riconosciuto sulla base della descrizione fornita nella telefonata.