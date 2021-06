Cagliari, inferno viale Marconi: “Venti minuti per fare pochi chilometri sempre in prima, assurdo”

La rabbia di Cinzia Dini, lavoratrice in un negozio del viale: “Situazione impossibile, invito il sindaco Truzzu e l’assessore al Traffico a venire domani in viale Marconi, così capiranno il caos che siamo costretti a sopportare”“Una mattina di inferno, vedo che la situazione è veramente disastrosa. Ho notato che non è traffico ma un blocco stradale, io lavoro a metà di viale Marconi ed era tutto bloccato. Un disastro totale – spiega Cinzia Dini a Radio Casteddu – e spero che il sindaco Truzzu trovi delle soluzioni. Molta gente è disperata, mi ricorda la vecchia viale Marconi quando si passava per una stradina. Ho impiegato 20 minuti per percorrere un breve tragitto”.Risentite qui l’intervista di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/1994963157322567/ e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline