Cagliari, infermieri e Oss spaccati al Brotzu sui fondi: via libera a 455mila euro

Al Brotzu arriva il via libera, con la sola firma di tre sindacati (Nursing Up, Nursind e Fials) alla ipotesi di accordo con la direzione dell’Arnas, sulla ripartizione dei fondi contrattuali: 455790 euro: “La somma concordata è compatibile con l’assegnazione delle fasce a tutti i dipendenti che rientrano in tale istituto nell’applicazione delle norme contrattuali vigenti. Si è giunti ad ottenere la somma necessaria all’assegnazione delle fasce attraverso diversi incontri di contrattazione che ha visto il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Up presente con un’azione determinante per la tutela degli interessi dei professionisti sanitari da noi rappresentati”, afferma Diego Murracino. Dall’altra parte della barricata, però, restano la Cgil, la Uil e la Cisl, che hanno già dichiarato la volontà di marciare verso la prefettura per chiedere un incontro con il prefetto. Per i sindacati, la cifra inizialmente prevista di 230mila euro era giudicata troppo bassa e, stando a quanto trapela, anche quella attuale non rientrerebbe nelle previsioni iniziali.