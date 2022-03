Cagliari, viene colto da malore sulla nave da crociera: passeggero soccorso dalla Guardia costiera.

Stamattina la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un passeggero colto da malore a bordo di una nave da crociera in navigazione al largo di Cagliari, disponendo l’impiego di un elicottero SAR della 4^ Sezione elicotteri Guardia Costiera di Decimomannu.

L’operazione ha avuto inizio alle prime luci dell’alba, quando la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto segnalazione da parte della Nave da crociera MSC “FANTASIA”, proveniente da Napoli e diretta a Palma di Maiorca, in navigazione a circa 70 miglia nautiche dalla costa, per un passeggero francese di anni 79 colto da infarto e bisognoso di urgente assistenza medica.

Immediatamente, assunto il coordinamento delle operazioni, la sala operativa della Guardia Costiera ha messo la nave in contatto con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico) e il Servizio 118 per le valutazioni mediche necessarie, disponendo alla nave di effettuare una manovra di avvicinamento alla costa. In esito alle notizie acquisite, il C.I.R.M. ha confermato la necessità dell’evacuazione medica del passeggero colto da malore mediante l’impiego di velivolo e il successivo trasporto urgente in ospedale.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, la sala operativa ha fatto alzare in volo un elicottero delle 4^ Sezione Guardia Costiera di Decimomannu, velivolo specializzato in attività di ricerca e soccorso in mare, dotato di sofisticate apparecchiature che ne consentono l’appontaggio o il recupero in verticale dalle unità navali, mentre nel frattempo la MSC “FANTASIA” è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d’intervento.

L’elicottero della Guardia Costiera ha intercettato l’unità passeggeri a circa 35 miglia dalla costa, e giunto sulla sua verticale, ha proceduto al recupero e all’evacuazione medica del passeggero, per poi dirigere verso il l’ospedale Brotzu e affidare l’uomo alle cure del personale medico, mentre la nave da crociera ha ripreso la navigazione verso il porto di destinazione.

L’operazione di soccorso, resa impegnativa in considerazione della distanza dalla costa e dalle condizioni meteomarine in zona, in particolare per le forti raffiche di vento, si è conclusa con l’atterraggio dell’elicottero della Guardia Costiera alla base di Decimomannu.

