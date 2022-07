Cagliari, individuati e denunciati dalla Polizia due giovanissimi autori di furto di cellulari.

Nella tarda mattinata di ieri, 14 luglio, è giunta una chiamata sulla linea 113 della Questura, con la quale un giovane ha riferito di essere all’inseguimento di due cittadini extracomunitari probabili autori di un furto ai danni di una donna che camminava per le vie del quartiere della Marina.

Immediatamente i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti della Squadra Volante hanno iniziato la ricerca dei due soggetti in fuga e, nonostante le scarne indicazioni, sono riusciti ad individuare due giovani di nazionalità algerina, un 19enne ed un minorenne, bloccandoli all’interno dell’area portuale in via Roma mentre cercavano di nascondersi dietro un muretto.

L’immediata perquisizione personale ha consentito di rinvenire nella disponibilità del minore due telefonini che i due giovani hanno sfilato dalla tasca dei pantaloni ad una ragazza che in quel momento camminava nella vicina via Sicilia.

I due sono stati accompagnati presso gli uffici della Squadra Mobile e denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.

I telefoni cellulari venivano riconsegnati alla vittima rintracciata all’interno di un’attività commerciale in cui si era recata per chiedere aiuto.

L'articolo Cagliari, individuati e denunciati dalla Polizia due giovanissimi ladri di cellulari proviene da Casteddu On line.