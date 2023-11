Cagliari, indagato e accusato di aver sedotto una studentessa minorenne: sospeso prof del Dettori

Un professore di latino e greco al liceo classico Dettori di Cagliari, Luca De Martini, 48 anni, è stato sospeso dall’insegnamento in via cautelare dalla giudice per le indagini preliminari Manuela Anzani, in quanto sospettato di aver utilizzato la sua influenza di docente per sedurre una studentessa minorenne e instaurare con lei una frequentazione. Il docente è indagato per atti sessuali su minore dal procuratore di Cagliari Marco Cocco. Non è chiaro se la denuncia che ha portato all’apertura del fascicolo in Procura riguardi fatti avvenuti lo scorso anno o in anni precedenti.

L’indagine è attualmente in corso, ma negli scorsi giorni, la studentessa è comparsa davanti al gip, Giuseppe Pintori, per essere esaminata in un incidente probatorio protetto durante il quale la presunta vittima avrebbe confermato le accuse. La notizia, anticipata dall’Unione Sarda, è stata rilanciata dall’Ansa e dai quotidiani nazionali.

Il docente è difeso dai legali Stefano Pirisi e Michele Cappellari, mentre la famiglia e la minore sono assistiti dall’avvocata Daniela Loi. Nel 2012 De Martini, convertitosi all’Islam, era finito nei guai a seguito di un’indagine della Digos e della Direzione distrettuale antimafia sul terrorismo islamico, dalla quale però ne era uscito prosciolto.