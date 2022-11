Cagliari, incubo in via La Somme: una cascata di scarichi fognari in casa da 10 anni

Da dieci anni è costretta a convivere con una cascata di liquami fognari che attraversa la finestra. Una pioggia incessante e maleodorante la costringe a vivere con una finestra perennemente chiusa. La vittima è Angela Anoffo, residente in via La Somme a Cagliari che si è rivolta agli uffici comunali: è disperata per la grave situazione igienico-sanitaria che riguarda l’appartamento di cui è la legittima assegnataria.

La donna, con problemi di salute, è in regola con gli affitti e con la Tari e attende da anni un intervento risolutore. Anche in questi giorni è stata costretta a denunciare il disagio che sta vivendo suo malgrado, dal lontano 2013, anno in cui fece la prima segnalazione via e-mail, pec e con varie telefonate.

“Il palazzo è completamente gravato da perdite di acque nere che si riversano sulla facciata”. Attacca Marcello Polastri, presidente della commissione Patrimonio, “e che, in maniera cospicua, sporcano la finestra del piano più basso causando un fetore insopportabile. Un inconveniente igienico – sanitario da affrontare. Il palazzo nel quale vive la signora Anoffo”, aggiunge, “si sviluppa su 4 piani e la perdita fognaria fuoriesce dai gomiti delle tubature di smaltimento delle acque nere, dal secondo e dal terzo piano, tant’è vero che i liquami finiscono sulla finestra della succitata famiglia, penetrano nel muro che la medesima famiglia ha già provveduto a sistemare a proprie spese e oltretutto più volte”.

La famiglia Anoffo, denuncia il consigliere, è quindi costretta a vivere come in ostaggio: tenere la finestra chiusa e la serranda perennemente abbassata è come d’obbligo, nonostante ci siano 40 gradi dentro casa, sia serranda che la zanzariera sono ormai impregnate di urina e feci, quindi da buttare poiché sporche e insalubri.