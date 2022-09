Cagliari, incidente tra due auto sulla Ss 195: traffico rallentato

Incidente poco prima delle otto sulla Ss 195, sono due le automobili coinvolte nello schianto. I due automobilisti stavano viaggiando entrambi verso Cagliari. Sono varie le segnalazioni ricevute dalla nostra redazione. In azione la polizia Locale, con gli agenti che hanno dovuto anche dirigere il traffico, molto intenso: non si sono segnalati disagi particolari, le due automobili sono state portate via e, dopo circa un’ora, il tratto della Statale è stato totalmente liberato.