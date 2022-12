Incidente fra due auto poco fa sulla 130 alle porte di Cagliari.

Una squadra del Comando Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta per incidente stradale sulla 130 al chilometro 14.800 dove due vetture si sono scontrate. I Vigili hanno messo in sicurezza le vetture e l’area e collaborato con i sanitari per soccorrere le due persone. Una donna alla guida dell’utilitaria è stata trasportata in ambulanza con codice rosso, mentre la passeggera che viaggiava con lei non ha avuto bisogno di cure. L’altro conducente, un uomo, è stato trasportato in codice giallo per accertamenti.

Sul posto i carabinieri.

