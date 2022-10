Cagliari, incidente nella notte in via dei Giudicati: “Travolto da una moto, ma sono passato col verde”

Uno schianto, avvenuto poco dopo mezzanotte, tra venerdì e sabato scorso in pieno centro a Cagliari, due giovani in ospedale e un 33enne che cerca disperatamente testimoni. Ivano Breccia era al volante di una Ford Fiesta dorata che, all’incrocio tra via dei Giudicati e via Romagna, è stata travolta da una moto, una Scherco 250 blu scuro, bianco e giallo. I due centauri sono stati portati dal 118 all’ospedale, Breccia e l’amico a bordo dell’automobile sono rimasti illesi ma i danni alla Ford sono comunque ingenti. Lancia un appello, l’automobilista, perchè sostiene di essere nel giusto: “Sono passato col semaforo verde”. La ricerca di testimoni è fondamentale, per lui: “Un’infermiera fuori servizio ha prestato i primi soccorsi ai due motociclisti, poi è andata via appena è arrivato il 118”. Ecco, di seguito, il suo appello. “Mentre attraversavo, con semaforo verde , l’incrocio tra via dei Giudicati e via Romagna, due ragazzi in moto hanno attraversato l’incrocio, a tutta velocità, con il semaforo rosso, e mi hanno preso in pieno. Anche se la macchina è completamente distrutta, per fortuna io e la persona che era con me non ci siamo fatti nulla, ma i ragazzi che guidavano la moto sono in ospedale. Spero di rintracciare l’unica testimone dell’incidente, purtroppo le telecamere dell’incrocio non sono attive e senza la testimone non ho modo di far valere la mia ragione. La ragazza è mora, sui 30/35 anni e guidava una Yaris grigia. Ha effettuato il primo soccorso dopo l’incidente e all’arrivo del 118 è andata via. I ragazzi del 118 hanno affermato che fosse un’infermiera. Purtroppo le telecamere dell’incrocio non sono attive e non c’è modo di verificare chi fosse in torto. Contattatemi via email:“.