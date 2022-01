Incidente in serata a Cagliari in via XX Settembre. Un uomo e una donna sono stati travolti da un’automobile mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali, subito dopo la rotonda. L’automobilista non è riuscito a frenare in tempo, centrando in pieno la coppia. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia e della polizia Locale e un’ambulanza Mike del 118. I due pedoni, feriti, sono stati trasportati al Brotzu e al Policlinico di Monserrato: le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

Gli agenti sono al lavoro per capire le cause che hanno provocato l’incidente in un punto dove, in passato, sono stati investiti altri pedoni.

