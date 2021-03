Cagliari, incidente con giallo in viale Marconi: sbalzato dal motociclo, auto in fuga?

Incidente stradale nel pomeriggio nel viale Marconi fronte Lidl.

Un 48enne che guidava un motociclo Mv Agusta, per cause ancora da accertare, veniva sbalzato dal suo motociclo mentre percorreva il v.le Marconi.

Al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti per i rilievi, diverse ipotesi delle cause. Si sta lavorando per verificare le ipotesi e non si esclude un sinistro con fuga da parte di un secondo veicolo. Il conducente del motociclo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

