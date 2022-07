Cagliari, inchiesta sugli Sconvolts: aggrediti anche i tifosi rossoblù dei Distinti.

Non solo i supporters delle squadre avversarie. Anche i rossoblù degli altri settori dello stadio sono finiti del mirino di un gruppo facinoroso degli Sconvolts sul quale stanno indagando la Procura cagliaritana e la Digos. L’episodio più grave raccontato dalle carte dell’inchiesta è del 16 febbraio 2019, quando alla Sardegna Arena si gioca Cagliari-Parma. Al termine della gara, durante le fasi di deflusso dei tifosi, una quarantina di ultras esagitati molti dei quali travisati da scalda collo, berretti in lana e sciarpe col logo degli Sconvolts, ha cercato di avere uno scontro fisico con gli altri tifosi provenienti dal settore Distinti apostrofati con epiteti offensivi (“non veri tifosi”, tifosi di merda”, “tifosi non degni”). Solo il cordone delle forze dell’ordine ha evitato il contatto.