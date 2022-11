Incendio nella palestra di via degli Stendardi. È il settimo negli ultimi anni per la struttura sportiva pirrese che non riesce a trovare pace. Ancora una volta le fiamme si sono sviluppate all’interno nei cumuli di spazzatura. Sul posto i Vigili del fuoco.

“Settima volta che la palestra comunale di via degli Stendardi va a fuoco”, dichiara su Facebook Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “in questi 3 anni questa amministrazione non è stata in grado di metterla in sicurezza e questi vandali anzi criminali continuano impuniti a distruggere il patrimonio sportivo cittadino. Eppure erano i paladini in campagna elettorale del decoro, controllo del territorio, sicurezza. Povera Cagliari”.

L'articolo Cagliari, incendio nella palestra di via degli Stendardi: è il settimo proviene da Casteddu On line.