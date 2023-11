Paura nella notte a Cagliari per un incendio divampato al piano terra di una palazzina antica in via Roma, nello stesso maxi stabile che ha ospitato, sino a qualche anno fa, anche una delle case dello studente. Una scala è crollata e le famiglie sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia. Ignote le cause del rogo, che potrebbe essere doloso. Nessun ferito, fortunatamente, ma i danni all’interno dell’edificio sono comunque ingenti.