Cagliari, incendio in una casa famiglia in viale Trieste

Le fiamme sarebbero partite da una sigaretta caduta su un materasso

CAGLIARI. In fiamme un appartamento “casa famiglia” al sesto piano di una palazzina in viale Trieste, l’immobile viene evacuato per motivi di sicurezza dai vigili del fuco che poi spengono l’incendio prima della propagazione del rogo all'intera struttura. E’ accaduto questo pomeriggio, non si registrano danni a persone. L’incendio sarebbe partito da un materasso che avrebbe preso fuoco a causa di una sigaretta accesa. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause, sul posto anche l'ufficiale di guardia nella funzione di tecnico per ulteriori accertamenti e verifiche della struttura. Sul posto presenti anche i carabinieri e la Polizia Locale di Cagliari.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna