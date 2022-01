“Appena uscito dall’ ospedale il Santissima Trinità di Cagliari è trovi un film di guerra, sembra Beirut”. Fabrizio Marcello, capogruppo Pd descrive così la situazione di via Timavo, dove cumuli di spazzatura e macerie si ergono davanti ad un’auto distrutta dall’altra parte del marciapiede. Il tutto a pochi metri dal varco del Santissima Trinità. “Macchina distrutta, la strada tutta sporca, con residui di mattoni, vetri, fuochi d’artificio, rifiuti sparsi, con alto rischio di caduta. Da lì escono le ambulanze con il pericolo di foro delle ruote”, aggiunge Marcello, “mi chiedo oggi è 3 gennaio, l’amministrazione che tanto a parole si impegnava sul decoro dov’è? Dove sono i controlli? Per il primo cittadino i problemi li creano i senzatetto. Povera Cagliari”.

