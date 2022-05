Paura in serata nella centralissima via Dante a Cagliari. Un pezzo di cornicione è precipitato dal sesto piano di un palazzo, all’angolo con la via Cocco Ortu, in un tratto di strada molto trafficata. Solo per miracolo al momento del crollo non stava passando nessuno. Il forte botto è stato sentito dai commercianti, che hanno subito chiamato il 115. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area e transennarla con del nastro biancorosso. Prima, hanno rimosso tutte le parti pericolanti.

In azione anche la polizia Locale, intervenuta con una pattuglia.

