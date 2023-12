Cagliari, in via Dante panchine anche davanti ai locali food: "Addio definitivo ai tavolini"

Ci sono le panchine e i “dissuasori” bianchi anche nel tratto di via Dante a Cagliari più vicino a piazza Repubblica. Gli operai li hanno piazzati nei giorni scorsi, tra le aiuole e prima del marciapiede. E i ristoratori si lamentano. Con i nuovi innesti, infatti, e col marciapiede più stretto, diventerebbe impossibile piazzare tavoli e sedie all’esterno. Una beffa, soprattutto in una cifra come Cagliari, dove il bel tempo consente di mangiare all’aperto già dal mese di aprile sino, almeno, a metà ottobre. “Non ci resta che piangere, altra puntata della saga ‘Disastry’. Adesso con le bellissime ed utilissime panchine noi ristoratori possiamo definitivamente dire addio ai tavolini”, osserva una delle ristoratrici di via Dante, con un post pubblico su facebook.

“Io continuo a dire che dovremmo tutti unirci a chiedere i danni a questa giunta”, aggiunge, chiamando a raccolta anche i suoi colleghi delle attività vicine.