Cagliari, in un oltre oltre mille cittadini in fuga dalla città: crescono gli stranieri, scende l'età media degli abitanti

Cagliari, in un oltre oltre mille cittadini in fuga dalla città: crescono gli stranieri, scende l’età media degli abitanti. Sono i dati pubblicati dal Comune nell’Atlante demografico del 2022, non mancano le sorprese. La pubblicazione raccogli dati ed elaborazioni statistiche raccolti sulla base territoriale del Comune di Cagliari, suddivisa in 31 quartieri.

Tra i dati principali raccolti nello scorso anno, quello della popolazione residente che al termine del 2022 contava 150.679 abitanti, con una differenza di 1.133 unità in meno rispetto all’anno precedente.

Ampio spazio anche ai cittadini stranieri che occupano la seconda parte del volume. Sono 9.480 i residenti in città con un aumento rispetto al 2021 di 253 unità. E con un’incidenza del 6,29% sul totale della popolazione.

In leggera crescita il dato sull’età media con i 51,01 anni contro i 50,82 dell’anno precedente. Un trend valido anche per gli stranieri che passano dai38,00 ai 38,52 anni.

Utile precisare che la fonte dei dati pubblicati sull’Atlante Demografico di Cagliari è il database degli archivi demografici dell’Ente. Pertanto, la differenza tra il totale della popolazione residente indicata e quella derivante da fonte ISTAT, è motivata dalla diversa natura e costruzione, anche temporale, delle due fonti.

Il link all’Atlante Demografico: https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/atlante_demografico_2022?contentId=DOC145954

Fonte: Casteddu on line