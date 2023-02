Cagliari, in tanti in fila ai seggi delle primarie del Pd: il duello è tra Bonaccini e Schlein, Comandini contro Meloni. Nonostante il freddo e qualche goccia di pioggia, in centinaia hanno votato nel capoluogo sardo per scegliere il nuovo leader nazionale del Pd: da una parte il favorito Bonaccini, dall’altra Elly Schlein, per molti l’anti Giorgia Meloni. Si tratta di un antipasto che porterà in qualche mese alle elezioni amministrative, con Assemini il Comune più importante nel Cagliaritano, e tra un anno alla duplice sfida delle elezioni regionali sarde e delle comunali di Cagliari.

Elezioni attorno alle quali ballano diversi nomi. Donzelli di Fdi ha chiarito che non sarà automatica la ricandidatura di Solinas, negli ultimi giorni al centro dell’inchiesta giudiziaria per corruzione. E molto dipenderà anche dalla scelta sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che potrebbe essere ricandidato per il Comune oppure correre per la Regione. Nel Pd sardo la sfida è tra Piero Comandini e Giuseppe Meloni.