Cagliari in serie B, l’ira dei tifosi: “Giocatori senza grinta, Giulini ha sbagliato acquisti e allenatore”

È il giorno del lutto per i tifosi rossoblù. Il Cagliari torna in serie B dopo otto stagioni e lo fa nel peggiore dei modi, non riuscendo a segnare un gol in 95 minuti contro un Venezia già retrocesso e beneficiando di un’Udinese che ha asfaltato la Salernitana. I campani però restano in A, i sardi scivolano nell’inferno della serie cadetta. E per i tifosi i colpevoli sono due, a pari merito: presidente e giocatori. Il primo per delle scelte giudicate sbagliate e che iniziano sin dall’esonero di Leonardo Semplici, i secondi per non averci messo la grinta giusta. Al mercato civico di San Benedetto regnano rabbia e delusione. “Non siamo retrocesso ieri ma da quando è stato esonerato Semplici. È stata una stagione gestita male”, afferma Franco Scaramuccia, “sono stati persi troppi punti. Giulini vattene? Sì, bene, ma pensiamo a chi arriva, a chi può prendere una squadra in serie B. A gennaio ha acquistato tanti giocatori ma non c’è stata la mentalità vincente. Con Nainggolan l’anno scorso ci siamo salvati in extremis. Le rivoluzioni? Ben vengano, se servono a portarci in altri lidi”. Cioè di nuovo in serie A.

Molto caustico e furibondo Sergio Masella, che guarda la foto di Gigi Riva nel suo box di carne e sospira: “Un gol? Bisogna farlo ma non si può fare se non si hanno gambe e testa, se i giocatori sono spompati. Quando hanno sentito che la Salernitana stava perdendo avrebbero dovuto esprimere una rabbia in corpo che non c’è stata”. E Giulini? “Ha sbagliato tutto, anche a fare il presidente. Non si possono buttare i soldi, prendendo certi giocatori che non servono a mia e facendo contratti miliardari. Da Godin a tanti altri, abbiamo preso gli scarti delle altre squadre. Cellino aveva mille difetti ma con lui ci saremmo salvati, ora starà ridendo sotto i baffi. Lui, prima di essere presidente, era un tifoso che veniva allo stadio con tutti”. Billo Vistosu è sconcertato, ma anche lui aveva capito già da tempo che la squadra non stava girando: “Ieri a Venezia servivano quattro punte in attacco. Giulini ha sbagliato a prendere Mazzarri e, anziché fargli un contratto di otto mesi e prolungarglielo se avesse salvato il Cagliari, gli ha fatto un triennale. Io avrei tenuto Semplici. E poi Giulini vuole fare quello che ha fatto Cellino, ma nella vita non puoi fare ciò che ha fatto un’altra persona. Avrei preso, al suo posto, Bernardo Mereu”. Ma con i se e i ma non si resta in serie A, da settembre sarà almeno per un anno serie B. “Di sicuro ieri sera non ho pianto, gli stessi giocatori del Cagliari non hanno versato una lacrima”.