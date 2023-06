Cagliari in serie A, Tocco: “Protagonisti nello sport che conta, adesso lo stadio e basta scuse”

“Basta scuse, ora lo stadio”. Così Edoardo Tocco, presidente del consiglio comunale di Cagliari saluta la promozione in serie A degli 11 di mister Ranieri. “Il cuore di una squadra, di una città, di tutta una terra si è manifestato stanotte”, dichiara Tocco, “il nostro orgoglio, merito di un uomo che ci ha creduto più di tutti, adesso non più scusanti, tutto questo deve essere coronato da uno stadio che possa recepire l’identità di una Cagliari che vuole essere protagonista nello sport che conta. Io ci ho sempre creduto non da oggi, sarà sempre una mia scommessa”.

Il prossimo appuntamento per l’ok allo stadio è stato fissato il 3 luglio, giorno in cui il Comune di Cagliari ha convocato la conferenza di servizi per l’ok al progetto esecutivo. Un via libera tecnico. Ma per mettere il progetto in gara è necessaria la copertura finanziaria. I soldi del Comune (10 milioni di euro) e quelli del Cagliari (140) ci sono: mancano all’appello i 50 milioni della Regione che un emendamento all’ultima finanziaria ha vincolato a un accordo di programma da formalizzare tra Regione e Comune di Cagliari. Il sindaco Truzzu ha sollecitato con lettere formali il presidente della Regione Solinas e l’assessore ai Lavori pubblici Saiu, ma dagli uffici regionali la tanto attesa bozza dell’accordo non è mai arrivata. E senza quella niente soldi e senza soldi della Regione, niente stadio.