Cagliari in semifinale col Parma, è già caccia al biglietto - Sardegna

Cagliari avanti in semifinale. Ma ora bisogna correre e faticare ancora di più: contro il Parma si gioca subito, martedì 30, alla Domus. Ed è già caccia ai biglietti. Poi sabato 3 giugno il ritorno al Tardini.

Nemmeno un giorno di sosta per i rossoblù. Oggi ripresa degli allenamenti. Con Ranieri che cercherà di soffermarsi soprattutto sulla sfida di ieri seras con il Venezia per non "stressare" troppo i suoi giocatori. Il discorso Parma, però, non potrà essere rimandato più di tanto: sarà affrontato domani anche con l'analisi della squadra avversaria nelle gare di andata e ritorno. Ranieri nel pre gara con i veneti non ha nascosto una delle magagne del Cagliari versione playoff: non tutti sono al 100%. Così si spiegano l'uscita di Mancosu ("nessun problema, ma bisogna dosare il suo utilizzo") e il mancato impiego di Pavoletti: "Avevo bisogno di chi avesse corsa per 90', Leo viene da un infortunio e non poteva garantircela. Giocherà in questi playoff ma oggi c'era bisogno anche di altro". Persino Nandez, che sembra tra i più in forma, è dovuto uscire. "Ha dato tutto, a un certo punto ha finito la benzina e ho dovuto toglierlo".

Tre partite in otto giorni: anche una questione di ricarica mentale, non solo fisica. "Il lavoro passa per il recupero psico-fisico in queste ore che mancano al Parma, bisogna recuperare prima di tutto energie nervose e dovrò essere bravo a caricarli". Ranieri con il Venezia ha visto luci. Ad esempio il primo tempo "eccezionale". Ma si è accorto anche delle ombre: troppi palloni arrivati davanti a Radunovic con il rischio di allungare partita e sofferenza di un'altra mezz'ora. Non gli è piaciuto nemmeno il gol subito: "In generale loro giocavano bene e si liberano troppo facilmente sulle fasce per andare al cross - ha detto il tecnico - sulla rete del Venezia non abbiamo fatto la giusta diagonale. Ma il calcio è questo, anche sofferenza".

Ranieri prudente e positivo: "Non abbiamo fatto nulla, andiamo avanti. I nostri tifosi devono sapere che abbiamo dato tutto, comunque andrà. Non voglio mettere le mani avanti, speriamo di farcela, io sono sempre positivo, è la mia forza, sono determinato a conquistare qualcosa di positivo per il Cagliari un'altra volta. Se non sarà così dovremo andare in vacanza consapevoli di avere raschiato ogni energia dal fondo del barile".

Biglietti per il Parma subito in vendita da stamattina. Entro la giornata di oggi gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando usufruendo di una tariffa dedicata e conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare.

Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna