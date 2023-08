Cagliari, in pieno giorno rompono il finestrino di un furgone e scappano con portafoglio e cellulare

Furto in pieno giorno in via Roma a Cagliari. Dei ladri sono riusciti, in pochi minuti, a rompere il finestrino di un furgone, un Iveco Daily, e rubare portafoglio e cellulare, un Redmi Note 9, di proprietà di un 23enne che era impegnato a consegnare della merce ad alcune attività commerciali della zona. Il fatto è avvenuto ieri, 18 agosto, verso le 9:15. È stata la stessa vittima, qualche ora dopo, a presentarsi nella caserma dei carabinieri di Selargius per sporgere denuncia per furto. Stando sempre alla denuncia, emerge che in quel punto non ci siano telecamere e che, nonostante il furto sia stato compiuto in pieno giorno, nessuno abbia assistito alla scena. I danni sono comunque ingenti, tra portafoglio e cellulare rubato.

Sarà ora compito dei militari svolgere le indagini e cercare di risalire all’autore o agli autori del furto.