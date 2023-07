Cagliari, in piazza del Carmine "Una cena per la vita 2023"

Domani, 19 luglio a Cagliari con inizio alle ore 20.30, torna la nona edizione di “Una Cena per la Vita”, la Cena lungo le strade cittadine del centro, organizzata dal Comitato Sardegna della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS.

Un’elegante cena sotto le stelle, che diventa l’occasione per trascorrere piacevoli momenti, uniti nella solidarietà per la raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica nell’ardua lotta per la prevenzione e la cura del cancro.

Quest’anno l’evento, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Cagliari, verrà organizzato, nella bellissima “Piazza del Carmine”, dove verrà allestita una lunga tavola di circa 50 metri.

Gli ospiti gusteranno le prelibatezze preparate dallo chef Pierluigi Fais del Ristorante Josto.

Tanti i partners che a diverso titolo hanno appoggiato l’iniziativa e che con generosità hanno reso possibile l’evento:

Nivea spa, Cantine Antigori, l’Antica Enoteca Cagliaritana, le Cantine di Dolianova, le Tenute Costadoria, la Ditta Sardaflora, il Banco di Sardegna, Simone Concas Consulenze Patrimoniali, Smeraldina, Egogemma spa, Grafiche Gherardini.

L’impegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro: