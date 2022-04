Camici bianchi in lutto in città. Giuseppe Chessa, presidente dell’ordine dei medici, è morto oggi a Cagliari, sconfitto da un tumore contro il quale aveva lottato negli ultimi tempi. Classe 1957, cagliaritano doc, luminare delle cure per le patologie della donna, era primario di Ginecologia al Brotzu. Da sempre impegnato nell’ordine professionale nel gruppo di Mondino Ibba, per anni ha ricoperto la carica di vicepresidente e nel 2020 era stato eletto presidente. Lascia una moglie e una bimba di 9 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da medici e conoscenti.

